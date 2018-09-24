Понедельник, 24 Сентября 2018 года
23:27:17 МСК

Члена объединения украинцев Польши обвинили в пропаганде фашизма

Общество

Высказывания украинца проверит польская прокуратура

Кросно, Польша, 24 сентября 2018, 22:35 — REGNUM  Районная прокуратура города Кросно Подкарпатского воеводства Польши вызвала на допрос общественного деятеля, члена объединения украинцев Польши Марьяна Райтара, сообщил активист 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Шовинисты-украинофобы подали в прокуратуру заявление о якобы распространении мной фашистской пропаганды. Доказательств нет, но ненависть ко всему украинскому есть… Продолжается истерия, травля национальных меньшинств в Польше», — заявил Райтар.

Напомним, в Польше ведётся дело против одного из лидеров украинской общины, историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал в суд на украинского деятеля за то, что он сравнил действия польской армии с резнёй, которую устроили бандеровцы на Волыни в годы Второй мировой войны.

Читайте также: Скандальный украинский историк уволен из польского института нацпамяти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить