Члена объединения украинцев Польши обвинили в пропаганде фашизма

Кросно, Польша, , 22:35 — REGNUM Районная прокуратура города Кросно Подкарпатского воеводства Польши вызвала на допрос общественного деятеля, члена объединения украинцев Польши Марьяна Райтара, сообщил активист 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Шовинисты-украинофобы подали в прокуратуру заявление о якобы распространении мной фашистской пропаганды. Доказательств нет, но ненависть ко всему украинскому есть… Продолжается истерия, травля национальных меньшинств в Польше», — заявил Райтар.

Напомним, в Польше ведётся дело против одного из лидеров украинской общины, историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал в суд на украинского деятеля за то, что он сравнил действия польской армии с резнёй, которую устроили бандеровцы на Волыни в годы Второй мировой войны.

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