Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Москва, , 20:51 — REGNUM Сотрудники коммунальных служб Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт портал «М24».

Как сообщается, в связи с обильным выпадением осадков ГУП «Мосводосток» привлёк к дежурству свыше 320 бригад. В борьбе с последствиями непогоды задействовано более тысячи человек и порядка 330 единиц специальной техники.

Как ранее передавало ИА REGNUM, из-за ливня пробки на дорогах Москвы вечером 24 сентября достигли максимальных десяти баллов. На данный момент, согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация несколько улучшилась, пробки составляют 7 баллов.

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