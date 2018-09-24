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Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Общество

Ситуация на столичных дорогах затруднена из-за ливня

Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы
George Hodan
Ливень

Москва, 24 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  Сотрудники коммунальных служб Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт портал «М24».

Как сообщается, в связи с обильным выпадением осадков ГУП «Мосводосток» привлёк к дежурству свыше 320 бригад. В борьбе с последствиями непогоды задействовано более тысячи человек и порядка 330 единиц специальной техники.

Как ранее передавало ИА REGNUM, из-за ливня пробки на дорогах Москвы вечером 24 сентября достигли максимальных десяти баллов. На данный момент, согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация несколько улучшилась, пробки составляют 7 баллов.

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