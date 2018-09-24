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Генеральный прокурор Украины стал владельцем роскошной виллы на Сейшелах

Общество

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Киев, 24 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приобрёл виллу на острове Маэ Сейшельского архипелага, сообщило 24 сентября издание Dubai News Post со ссылкой на собственные источники.

Журналисты выяснили, что в начале февраля 2018 года Луценко вместе с семьёй ездил отдыхать на Сейшельские острова. В это же время были подписаны все документы, включая право собственности на виллу.

«Вся собранная информация позволяет рассчитать минимальную стоимость виллы. Добавив 40% «комиссионных» к первоначальным ценам в размере $2,5 млн., 20% риэлторских сборов, 10% официальных пошлин и 8,5% за документы, выданные уполномоченными лицами, мы получили общую сумму в размере $4 962 500», — рассказали журналисты.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что хочет доработать на должности генерального прокурора Украины до конца президентской гонки 2019 года, а затем вернуться в украинскую политику.

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