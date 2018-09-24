Москва встала в 10-балльных пробках из-за дождя

Москва, , 20:12 — REGNUM Пробки в Москве вечером 24 сентября достигли максимальных десяти баллов, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно приведённым данным, движение серьёзно затруднено на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Ранее сегодня столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в городе. В Росгидромете также сообщили, что до 26 сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков.

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