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Москва встала в 10-балльных пробках из-за дождя

Общество

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне в столице

Москва, 24 сентября 2018, 20:12 — REGNUM  Пробки в Москве вечером 24 сентября достигли максимальных десяти баллов, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно приведённым данным, движение серьёзно затруднено на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Ранее сегодня столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в городе. В Росгидромете также сообщили, что до 26 сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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