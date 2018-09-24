Власти Москвы обещают начать отопительный сезон 25 сентября

Москва, , 19:53 — REGNUM Коммунальные службы Москвы начнут подключение отопления в городе со вторника, 25 сентября. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, пробные включения отопления будут проведены, в первую очередь, в учреждениях социальной сферы — больницах, школах и дошкольных учреждениях. Затем тепло начнут подавать в жилые дома, административные и промышленные здания.

В целом, как отметил Бирюков, комплекс городского хозяйства столицы полностью завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. К работе подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 7,5 тысячи газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция.

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