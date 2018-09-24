Понедельник, 24 Сентября 2018 года
20:24:00 МСК

Власти Москвы обещают начать отопительный сезон 25 сентября

Общество

Первыми к отоплению будут подключены учреждения социальной сферы

Москва, 24 сентября 2018, 19:53 — REGNUM  Коммунальные службы Москвы начнут подключение отопления в городе со вторника, 25 сентября. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, пробные включения отопления будут проведены, в первую очередь, в учреждениях социальной сферы — больницах, школах и дошкольных учреждениях. Затем тепло начнут подавать в жилые дома, административные и промышленные здания.

В целом, как отметил Бирюков, комплекс городского хозяйства столицы полностью завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. К работе подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 7,5 тысячи газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция.

Читайте также: Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить