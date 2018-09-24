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Челябинск превратился в свалку: горожанам обещают перерасчёт

Общество

В каждом случае разберутся отдельно

Челябинск, 24 сентября 2018, 18:37 — REGNUM  В Челябинске жителям города пересчитают плату за вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

В каждом из случаев власти намерены разобраться отдельно. В проверках будут участвовать представители прокуратуры и городской контрольно-счётной палаты.

Напомним, после закрытия городской свалки в Челябинске возник мусорный коллапс. Часть перевозчиков не устроили новые условия, согласно которым отходы нужно было возить по прежним расценкам, но на более длинные расстояния.

В итоге во многих дворах и на улицах образовались свалки. В ситуацию вмешались городские власти и прокуратура. Глава муниципального предприятия «Горэкоцентр» сегодня, 24 сентября, ушёл в отставку.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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