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Игра на железной дороге закончилась трагедией для юного одессита

Общество

«Укрзализныця» опубликовала статистику несчастных случаев на железной дороге

Одесса, Украина, 24 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  На станции «Одесса-Застава-1» от удара током погиб подросток, сообщила пресс-служба «Укрзализницы» 24 сентября на официальном сайте.

Как рассказали в компании, 22 сентября на крыше вагона находилось трое детей. В момент отправки поезда двоим удалось спрыгнуть, а одного мальчика убило током. Тело подростка обнаружил дежурный станции «Одесса-Порт».

«Укрзализныця» также опубликовала статистику происшествий на железной дороге. С начала 2018 года пострадали 433 человека, из которых 256 человек погибли:

«Худшее, что среди травмированных 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 — травмированы смертельно. В 2017 году получили травмы 19 детей, из них 7 — погибли», — отметили в железнодорожной компании.

Напомним, Госдума России рассмотрит законопроект об увеличении ответственности за проезд на общественном транспорте в местах, не приспособленных для перевозки пассажиров.

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