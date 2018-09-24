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Премьер-министр Индии дал старт крупнейшей в мире программе здравоохранения

Общество

В рамках новой инициативы «Долголетие Индии» будет создана система медицинского страхования для беднейших слоев населения страны

Ранчи, Индия, 24 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  23 сентября в Ранчи, столице штата Джаркханд, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт программе народного здравоохранения «Долголетие Индии» («Аюшман Бхарат»). По сообщению индийского новостного издания «Джагран», целью данной инициативы является предоставление медицинской страховки наиболее бедным жителям Индии и повышение продолжительности жизни в стране.

Нарендра Моди заявил, что программа «Долголетие Индии» позволит обеспечить медицинской помощью более 100 миллионов индийских семей преимущественно из сельских районов. Премьер-министр особо подчеркнул, что данная инициатива является крупнейшей во всем мире по числу грантополучателей. Более того, медицинское страхование покрывает весьма широкий список из 1300 заболеваний, в том числе заболевания сердца, почек, печени, а также диабет.

В Индии уже окрестили программу «Modicare» (по аналогии с «Obamacare»), так как «Аюшман Бхарат» позволяет обеспечить достойный уровень медицинского страхования беднейших слоев индийского общества. По мнению Нарендры Моди, данная инициатива послужит примером инклюзивного развития для всего мира.

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