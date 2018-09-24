СМИ Италии: нужно платить не мигрантам, а молодежи за рождение детей

Рим, , 17:49 — REGNUM Ежегодно в Италии умирают около 600 тысяч человек, а рождается почти на 100 тысяч человек меньше, выйти из демографического кризиса помогут выплаты за рождение и усыновление детей, отмечают обозреватели Affari Italiani в понедельник, 24 сентября.

Найти средства на это можно, если перестать поддерживать бизнес на нелегальной миграции: ежегодно Италия только напрямую тратит на просителей убежища 4,7 млрд евро, при этом «беженцы» прибывают в основном из Нигерии и Бангладеша, где нет никакой войны.

За рождение или усыновление ребенка молодым семьям следовало бы платить 1000 евро в месяц, что стало бы важным фактором стимулирования рождаемости, отмечают обозреватели издания.

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