Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:56:29 МСК

СМИ Италии: нужно платить не мигрантам, а молодежи за рождение детей

Общество

Итальянские журналисты предлагают платить за рождение детей

СМИ Италии: нужно платить не мигрантам, а молодежи за рождение детей
Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505-1506

Рим, 24 сентября 2018, 17:49 — REGNUM  Ежегодно в Италии умирают около 600 тысяч человек, а рождается почти на 100 тысяч человек меньше, выйти из демографического кризиса помогут выплаты за рождение и усыновление детей, отмечают обозреватели Affari Italiani в понедельник, 24 сентября.

Найти средства на это можно, если перестать поддерживать бизнес на нелегальной миграции: ежегодно Италия только напрямую тратит на просителей убежища 4,7 млрд евро, при этом «беженцы» прибывают в основном из Нигерии и Бангладеша, где нет никакой войны.

За рождение или усыновление ребенка молодым семьям следовало бы платить 1000 евро в месяц, что стало бы важным фактором стимулирования рождаемости, отмечают обозреватели издания.

Читайте также: В Италии переводы мигрантов обложат налогом для помощи семьям с детьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить