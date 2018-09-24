Городу в Одесской области придумали «спартанскую» родословную

Килия, Украина, , 17:51 — REGNUM Райцентр Килия Одесской области Украины основан в 682 году до нашей эры выходцами из Спарты, решили местные депутаты на заседании килийского горсовета, сообщило издание «Облвести».

Власти Килии приняли официальное решение, исходя из рассказов местного краеведа Виктора Ченуша, убеждённого в том, что город основали спартанцы после Мессенских войн.

Ситуацию прокомментировал журналистам историк Андрей Красножон:

«Никаких выходцев из Спарты здесь не было. Во-первых, Спарта не была полисом, который занимался колонизацией. Греческие выходцы в Причерноморье — это были мелитяне, которые жили на территории современной Турции. Во-вторых, 682 год до н.э. — эта дата абсолютно высосана из пальца».

Историк также заметил, что современная Килия впервые поминается в 1479 году нашей эры, хотя в то время она находилась на румынской стороне Дуная.

Напомним, глава Николаевской области Алексей Савченко заявил, что в Николаеве жил сам Конан-варвар, а местные археологи вполне могут отыскать на территории города мифическое Золотое руно.

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Отметим, что насаждение антиисторических мифов начинается на Украине ещё со школы. К примеру, из учебника по географии за восьмой класс дети узнают, что украинцы — это славянизированные немцы, которые сделали для освоения космоса больше, чем всё остальное человечество.

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