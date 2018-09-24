Индийская компания выступила с обвинениями против Google

Нью-Дели, , 20:13 — REGNUM В обращении индийской компании Paytm, направленном в национальную платежную корпорацию Индии (НПКИ), содержалось заявление о многочисленных нарушениях Google в отношении персональных данных пользователей, что может представлять угрозу национальной безопасности.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», беспокойство Paytm вызывает факт передачи Google персональных данных пользователей при использовании платежной системы Google Pay компаниям группы и третьим платежным платформам, что может нести за собой определенные риски, так как Google Pay является нерегулируемой платежной системой и, кроме того, хранит данные за пределами страны.

В ответ на обвинения официальный представитель Google в электронном письме заявил, что компания передает персональную информацию пользователей исключительно для обеспечения эффективного осуществления транзакций таким своим партнерам как банки-посредники, банки, обеспечивающие поддержание инфраструктуры единого платежного интерфейса, агрегаторы счетов, а также компании-получатели платежей.