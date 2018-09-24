Понедельник, 24 Сентября 2018 года
20:24:04 МСК

ООН: Афганистану не хватает средств на ликвидацию последствий засухи

Общество

Высокопоставленный чиновник ООН сообщил, что Афганистану испытывает серьезнейшие проблемы из—за засухи, и более 5,5 миллионов человек нуждаются в экстренной помощи

ООН: Афганистану не хватает средств на ликвидацию последствий засухи
Засуха

Кабул, 24 сентября 2018, 19:38 — REGNUM  Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане Тоби Ланзер заявил, что Афганистану требуется срочная финансовая помощь для ликвидации последствий тяжелейшей за многие годы засухи в стране, которая привела к бедственному положению 5,5 миллионов человек.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 22 сентября, Тоби Ланзер сделал данное заявление, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане подчеркнул, что если такие чрезвычайные ситуации как засуха в стране будут игнорироваться, то все достижения в деле установления мира и стабильности в Афганистане будут перечеркнуты.

Высокопоставленный чиновник ООН уверен, что страна своими силами не справится с данной проблемой, а нынешнего уровня финансовой помощи недостаточно для ликвидации такой засухи. Тоби Ланзер призвал все мировое сообщество обратить внимание на тяжелую ситуацию в Афганистане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить