ООН: Афганистану не хватает средств на ликвидацию последствий засухи

Кабул, , 19:38 — REGNUM Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане Тоби Ланзер заявил, что Афганистану требуется срочная финансовая помощь для ликвидации последствий тяжелейшей за многие годы засухи в стране, которая привела к бедственному положению 5,5 миллионов человек.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 22 сентября, Тоби Ланзер сделал данное заявление, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане подчеркнул, что если такие чрезвычайные ситуации как засуха в стране будут игнорироваться, то все достижения в деле установления мира и стабильности в Афганистане будут перечеркнуты.

Высокопоставленный чиновник ООН уверен, что страна своими силами не справится с данной проблемой, а нынешнего уровня финансовой помощи недостаточно для ликвидации такой засухи. Тоби Ланзер призвал все мировое сообщество обратить внимание на тяжелую ситуацию в Афганистане.