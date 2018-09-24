В Липецкой области открыли очередной новый дом культуры

Липецк, , 17:21 — REGNUM В Липецкой области торжественное открытие нового дома культуры прошло 22 сентября в селе Ольховец Елецкого района. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ДК был построен в рамках программы развития культуры и туризма в Липецкой области, инициированной главой региона Олегом Королевым.

Дом культуры в Ольховце появился после за ДК в елецком селе Лавы, который также был включен в планы «культурной сельской революции». Новое здание стоит на границе двух территорий Нижневоргольского поселения: самим селом и деревней Дерновка, поэтому рассчитано на всех жителей ближайшей округи — около 700 человек. На строительство было потрачено более 17 миллионов рублей бюджетных средств при софинансировании из местного бюджета — три миллиона ушло на инженерную инфраструктуру. Подрядчик сдал объект на месяц раньше срока.

На торжественном открытии побывала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она поздравила жителей села с открытием и пожелала, чтобы достижения селян стали известны за пределами региона. Алую ленточку перед входом в ДК Ольга Ярилова перерезала вместе с заместителем главы области Юрием Тараном, руководителями района и поселения.

В этот же день заместитель министра культуры и участники проходившей в Липецкой области всероссийской конференции посетили туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки» в Ельце, получивший Гран-при Национальной премии Russian Event Awards. По версии Национального календаря, он вошел в ТОП-10 самых интересных событий осени 2017 года. В 2018 году фестиваль посетили более 30 тысяч туристов.