За прошедший год 300 тысяч афганцев получили статус перемещённых лиц

Кабул, , 17:40 — REGNUM Министерство Афганистана по делам беженцев и репатриантов представило официальные данные, согласно которым 300 тысяч человек были переселены из-за тяжёлой засухи и ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в разных частях Кабула существует 52 лагерях для внутренне перемещенных лиц. В этих лагеря проживает около 10 тысяч семей. Общая численность внутренне перемещенных лиц в Кабуле составляет от 70 до 80 тысяч человек.

Многие перемещённые лица указывают, что ключевой причиной, по которой они были вынуждены покинуть свои родные места, является ухудшающаяся ситуация с безопасностью. Так, один из жителей провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) сказал, что на территории его уезда происходили постоянные боевые столкновения между правительственными силами и различными террористическими группировками, в результате которых гибнут мирные жители.

Засуха также является одной из причин, почему афганцам приходится оставлять родные провинции. Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, 253 тысячи человек были перемещены из-за тяжелой засухи, которая привела к острой продовольственной проблеме во многих регионах страны.