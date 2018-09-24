Переезд Верховного суда в Петербург откладывается на отдаленное будущее

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Переезд в Санкт-Петербург из Москвы Верховного суда России откладывается на всё более дальние сроки, по сравнению с теми, что назывались ранее. Причиной стал очередной срыв освоения крупной суммы государственных средств, выделенных на реализацию этого проекта.

Как сообщает 24 сентября «Коммерсант», заказчик судебного квартала заключил очередное дополнительное соглашение с подрядчиком стройки об изменении и исполнении госконтракта. Обе структуры относятся к управлению делами президента РФ.

Этим соглашением заказчик и подрядчик «перекинули» неосвоенные 22,3 млрд руб. на 2021 год, который, по ранее озвученным планам, должен был стать последним годом большой стройки.

«Поскольку речь идет о 62% объема контракта, завершение стройки и, соответственно, переезд Верховного суда произойдут намного позже», — делает вывод источник.

Напомним, возведение судебного квартала должно было начаться весной 2017 года. Первоначально крайний срок сдачи объекта на Петроградской стороне в центре Петербурга был обозначен 31 декабря 2020 года. А 2021 год был определен для переезда высшей судебной инстанции в Петербург. Однако сроки начала стройки были сорваны, пришлось сдвигать и финансирование, стало ясно, что переезд Верховного суда состоится не ранее 2022 года.

На проспекте Добролюбова в Петербурге должен появиться комплекс зданий общей площадью 224,6 тыс. кв. метров, включая сам Верховный суд РФ, Судебный департамент, инженерно-технический блок, парковку, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана на 30 тыс. кв. метров. Жилой комплекс, в котором судьи и сотрудники аппарата получат 600 квартир, займет 77,6 тыс. кв. метров.

Дворец танцев Бориса Эйфмана сможет принять 1200 зрителей в большом зале и 300 — в малом. Артисты получат в свое распоряжение большую репетиционную зону. Общая площадь зданий «судебного квартала» — 224 600 кв. метров. Проектировщики — ООО «Евгений Герасимов и партнёры» и архитектурное бюро SPEECH.

По данным СМИ, стоимость возведения комплекса зданий в Петроградском районе Санкт-Петербурга составит не менее 48 млрд рублей.

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