ООН: процесс восстановления инфраструктуры Сирии займёт не менее 50 лет

Дамаск, , 17:43 — REGNUM Специальный советник ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг в ходе своего интервью в штаб-квартире организации в Нью-Йорке заявил о том, что восстановительные работы в Сирии займут не менее 50 лет.

Как сообщает информационное агентство «Аль-Халидж Онлайн», советник также добавил, что действующее правительство Сирии под прикрытием «войны с терроризмом» убивает гражданское население. Диенг выразил надежду на то, что что сирийцы смогут достичь согласия, основываясь на общегражданских принципах, а не на религиозных или этнических предрассудках.

«Я надеюсь, что мы сможем наблюдать суннитов, шиитов и алавитов, работающих вместе на благо своего государства», — добавил Диенг.

Отвечая на вопросы журналистов о недавнем соглашении по Идлибу, заключённом между Турцией и Россией, политик сказал: «Мы одобряем эту инициативу и хотим верить, что все стороны будут действовать в соответствии с соглашением».