Жители Курска пытаются защитить от сноса старинный особняк

Курск, , 17:05 — REGNUM Общественность Курска снова выступила в защиту исторического наследия. Горожане борются против сноса дома №80 на улице Красной Армии — «особняка Беньковских».

Двухэтажный особняк XIX века уже избегал сноса, и сейчас горожане, обеспокоенные сохранением остатков исторического наследия Курска, начали борьбу по всем фронтам. 23 сентября у кинотеатра «Мир» в Железнодорожном округе прошел массовый пикет в защиту здания. Как сообщил портал 46tv, главная причина, по которой горожане ратуют за спасение старого дома — практически полное уничтожение исторического облика Курска.

«Ко мне приехали знакомые и попросили показать древний Курск. Я их провез по городу. Они заявили, что не увидели ни одного исторического здания, кроме собора. Остальное — низкосортный новострой. Ни о каком туристическом потоке говорить невозможно, если мы кардинально не изменим подход!», — цитирует издание слова курянина Владимира Федорова.

Участники пикета приняли резолюцию, в которой призвали городские власти «к конструктивному диалогу». Также общественники хотят принимать участие в обсуждении судьбы каждого исторического здания и строительства в охранных зонах.

Одновременно в интернете была опубликована петиция в защиту «дома Беньковских» от региональной общественной организации «Культурно-просветительское общество «Возрождение». По мнению общественников, дом имеет неустановленную историческую ценность, поэтому не может быть снесен — а именно таковы планы мэрии на это здание.

Кроме того, авторы петиции указывают, что снос дома был бы незаконным, так как особняк не числится в списке аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года — а именно такое жильё должно быть включено в программу переселения на 2019 год.

Как отмечает ИА REGNUM, положительные примеры, когда общественности удавалось отстоять право на историю, в Курске есть — это дом № 17 на улице Почтовой, в народе именуемый «домом Малевича». В марте 2015 года куряне развернули кампанию по его спасению, заявив, что именно в этом доме жил знаменитый художник Казимир Малевич с семьей, и предложили создать там музей.

Городские власти опровергли эту информацию — нумерация домов на улице многократно менялась, и настоящий дом Малевича оказался занят «Единым расчетно-кассовым центром города Курска». Однако число подписавших петицию к тому времени приближалось к 30 тысячам, и они все равно были намерены отстаивать здание, которое, по мнению активистов, представляет ценность. В итоге дом №17 вошел в перечень объектов культурного наследия регионального значения как «Дом А. Ф. Безходарного».

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