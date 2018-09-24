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Легче ветра: фоторепортаж из корзины воздушного шара

Общество

Игорь Кожевников посетил фестиваль по воздушному биатлону, совершил путешествие в корзине воздушного шара и рассказывает ИА REGNUM о своём приключении по мотивам романа Жюля Верна

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Легче ветра: фоторепортаж из корзины воздушного шара
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Догоняя солнце

Железноводск, Ставропольский край, 24 сентября 2018, 17:03 — REGNUM  Состоялся. И не просто, а уже в двадцатый раз фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — жемчужина России» и IV Кубок России по воздушному биатлону. Почти неделю спортсмены из нескольких городов России и постоянные участники из Польши красили небо своими тепловыми аэростатами.

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Место группового старта — любое подходящее поле
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Место группового старта — любое подходящее поле
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«Оживляж» для дачников
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
«Оживляж» для дачников
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Вечерний полёт
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Вечерний полёт

Всё началось уже достаточно давно. Первый фестиваль провели за год до окончания двадцатого столетия, и было это как раз в Железноводске. Потом базовые места менялись. Менялись ландшафты и условия. В 2015 году в рамках фестиваля стали проводиться уникальные, единственные в мире соревнования по воздушному биатлону. Победитель воздушного биатлона в общем зачёте с упражнениями спортивной части является также чемпионом фестиваля. Но добиться лучшего результата вовсе не просто. Нужно «отстреляться» максимально результативно по наземной мишени, в погоне за зайцем-аэростатом, да ещё и из дуэльного поединка выйти победителем.

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«Горячее сердце» теплового аэростата
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
«Горячее сердце» теплового аэростата
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Предполётная подготовка
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Предполётная подготовка
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На старте тесно
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
На старте тесно
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Стартовая площадка
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Стартовая площадка
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Пилот Игорь Наймилов из подмосковного Жуковского
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Пилот Игорь Наймилов из подмосковного Жуковского

Ну если со стрельбой всё понятно, кто из нас хотя бы разок в тире не бывал, а вот относительно пилотирования, тут совсем с пониманием сложно. «Куда ветер, туда и летим» — ответ пилота счёл за шутку. Сами посудите, ладно бы надуть и подняться, так ещё надо пройти по заданному маршруту и выполнить ряд требований, для успешного проведения которых необходимы определённые знания и навыки. Вот тут для непосвящённого, что называется, тёмный лес. Чего стоят одни лишь реверсивные воздушные потоки, разнообразие которых как раз и гарантирует зона проведения соревнований. Ведь они могут быть и противоположными с разницей в высоте пять метров. Очень часто цель выкладывается в месте старта, и пилоту требуются смекалка и опыт, чтобы выполнить все упражнения в этом полете.

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Первый пошёл
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Первый пошёл
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Аэростат «Команданте»
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Аэростат «Команданте»
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Самый старший, восьмидесятилетний, пилот России Михаил Найдорф
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Самый старший, восьмидесятилетний, пилот России Михаил Найдорф
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«Покатушки» обладателей счастливых билетов
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
«Покатушки» обладателей счастливых билетов
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На закрытии фестиваля
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
На закрытии фестиваля
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Показательный полёт
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Показательный полёт
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Ушёл
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Ушёл

Добавьте сюда и полёты на предельно малых высотах с лавированием меж многоэтажных городских построек и заныриванием в многочисленные лощины и овраги. Впервые сидя в корзине, я умудрился с верхушки дерева раздобыть грецкий орех. Ещё зелёный. Интересно было наблюдать и за теми, кто внизу. Пожелания доброго пути, приглашение к столу, просьбы подбросить до нужного места — всё это лишь малая толика того, что приходилось слышать от любопытствующих. Пока мешал в корзине пилоту, вспомнил про традиционные воздушные перемещения. Кому как, а мне самым приятным был финал путешествия (полтора часа кошмара, и ты в Москве), когда глушат турбины самолёта. В полёте на тепловом аэростате экипаж и пассажиры лишены такого сомнительного удовольствия. Фантастическая тишина, лишь изредка прерываемая гулко шипящим огненным сердцем летательного аппарата, обволакивает со всех сторон. Очень советую хотя бы разок побывать в летающей корзине, пусть даже в качестве «балласта». Ну, а тем, кто вдруг захочет продлить сие действо на собственном агрегате, советую напрячься финансово. Это хобби далеко не из дешёвых.

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Над Ессентуками
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Над Ессентуками
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Любопытствующие ессентучане
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Любопытствующие ессентучане
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Селфи победителей
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Селфи победителей
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Приземлились
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Приземлились
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Фото на память
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Фото на память

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regnum author Игорь Кожевников
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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