«Мисс Украины — 2018» лишили титула через четыре дня после победы

Киев, , 17:00 — REGNUM Вероника Дидусенко лишилась титула «Мисс Украина — 2018». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщила журналистам исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе.

Победительница конкурса «Мисс Украина — 2018» была объявлена всего четыре дня назад. Жюри посчитало, что Дидусенко — харизматичная девушка, которая имеет свой взгляд на ситуацию на Украине. Но корону «Мисс Украины» пришлось отдать, так как оказалось, что Дидусенко предоставила организаторам конкурса недостоверную информацию о себе.

Выяснилось, что в прошлом Дидусенко была замужем и у неё есть ребенок. По правилам конкурса, такие женщины не могут в нём участвовать. Также украинские СМИ выяснили, что сейчас Дидусенко сожительствует с внештатным советником главы администрации президента Украины Геннадием Курочкиным.

Директор Киосе пояснила, что речь не идет о дискриминации замужних женщин, просто таковы правила конкурса, и если их не соблюдать, то конкурс «Мисс Украина» может быть лишен лицензии.

В итоге, имя новой «Мисс Украины — 2018» будет объявлено 30 сентября.