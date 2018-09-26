Горящие свалки в Москве: соучастие власти в экологическом преступлении?

Москва, , 23:52 — REGNUM Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) зафиксировала несанкционированные навалы мусора в столичном районе Печатники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат данного округа Виталий Третьюхин со ссылкой на ответ ОАТИ на обращение по вопросу неудовлетворительного содержания территории по адресу: Шоссейный проезд, вл.34.

«В ходе комиссионного обследования с выходом на место 18.09.2018 установлено, что по вышеуказанному адресу на территории около 4000 м2 имеются навалы ТБО и КГМ. За ослабление ведомственного контроля содержания территории района Печатники Инспекцией составлен протокол на должностное лицо управы района Печатники по ч.1 ст.8.10 КоАП города Москвы. Одновременно сообщает, что Инспекцией направлено письмо в префектуру ЮВАО о необходимости организовать работы по вывозу навалов ТБО и КГМ по вышеуказанному адресу», — говорится в тексте документа (есть в редакции ИА REGNUM ).

Отметим, подобные ответы о нарушениях муниципальному депутату приходили и ранее, в частности, весной 2018 года. В документах указано, что в ходе осмотра территории контрольными органами были обнаружены земельные участки, используемые для складирования отходов различного происхождения на улицах Шоссейная, Южнопортовая, Шоссейный проезд и некоторых других.

Третьюхин подчеркнул, что в районе находится много нелегальных свалок, и жители регулярно жалуются на запах гари. Вероятно, происходит сжигание мусорных залежей, а также в район регулярно въезжают мусоровозы. По оценкам депутата и местных жителей, это происходит каждые 10 минут. Он также сообщил, что есть проблемы с открытым не так давно парком технических видов спорта в Печатниках, который построили на месте бывшей свалки. По словам депутата, её рекультивация проходила с серьезными нарушениями и в настоящий момент может быть небезопасна для здоровья и жизни жителей.

«У нас 2/3 района промзона. Карта, как лоскутное одеяло: участки нарезаны несистемно, сложно определить принадлежность. Мусорщики любят захватывать ничейные земли, так как когда земля кому-то принадлежит, то хозяина штрафуют. Когда земля ничейная, то, как будто, и виновника нет. Формально за состояние ничейных земель несёт управа, её и штрафуют, но управа — это орган власти без своих денег. Получается, что штрафуют налогоплательщиков, на штрафы идут бюджетные деньги, которые в бюджет и возвращаются», — пояснил депутат.

Третьюхин также отметил, что экология района является одной из главных точек сопротивления между действующей властью и оппозиционными депутатами. В Печатниках стабильно фиксируются превышения ПДК сероводорода. Кроме того, ранее неизвестные нападавшие разбили стекло в машине депутата, кинув в разбитое окно свиную голову.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог, руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий, жители Печатников забили тревогу весной 2013 года, когда в районе образовалась длинная вереница мусоровозов (в т.ч. с надписью «ГБУ «Жилищник»), а со стороны зелёного берега Москвы-реки, где они обычно гуляли с собаками, потянуло дымом.

«Там они обнаружили свежесваленные горы мусора, которые по ночам кто-то поджигал. Они немедленно обратились в управу района Печатники и в префектуру ЮВАО, однако натолкнулись на глухую стену чиновничьего саботажа: должностные лица управы и префектуры либо отмалчивались, либо отвечали издевательскими отписками, содержащими откровенную ложь о том, что «проверка проведена, информация о сваливании бытовых отходов не подтвердилась», — заявил Менжерицкий.

Так, к апрелю 2015 года нелегальная свалка в Печатниках превратилась в настоящий мусорный полигон индустриальных масштабов, площадь которого достигла десятков гектаров. По мнению эколога, его возникновение и трёхлетнее функционирование было бы невозможно без прямого соучастия городских властей, демонстративно «не замечавших» происходящего и блокировавших попытки жителей навести здесь порядок. Так, благодаря тесному «сотрудничеству» транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора, и городских чиновников, мусор едет не на официальные полигоны, расположенные в десятках километрах от МКАД, а сбрасывается в сотнях уединённых мест внутри мегаполиса — на пустырях, на окраинах промзон, в «зелёнке» вдоль транспортных магистралей и коммуникаций, русел рек и т. п.

«Так, гигантская денежная разница, заработанная на этой афере, благополучно присваивается. Считайте: стоимость вывоза стандартного восьмикубового мусорного контейнера из Москвы на официальные полигоны Подмосковья или других регионов сейчас составляет примерно 8 тыс. рублей. Ну, а стоимость вывоза его в ближайший прибрежный лесок или на пустырь практически нулевая. Вы представляете, сколько денег наварили за эти годы столичные чиновники и их «партнёры» только на одной-единственной нелегальной свалке в Печатниках, где захоронены миллионы смертоносных кубов?» — заключил Менжерицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители района Восточного административного округа устроили митинг с целью привлечь внимание властей к проблемам экологии и градостроительства.

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