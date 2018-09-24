ООН требует от Танзании обратить внимание на детскую бедность

Додома, , 19:53 — REGNUM «Танзании необходимо обратить особое внимание на питание в местных школах в рамках планов по снижению уровня бедности в стране, а также улучшению здоровья детей», — заявил администратор Программы развития ООН Ахим Стайнер в Нью-Йорке во время доклада по ситуации с бедностью в мире. В нем говорится, что половину бедного населения в мире составляют дети до 18 лет.

Также Стайнер добавил, что исследование показало, что население многих стран так и остается жить в нищете, у них нет доступа к чистой воде, они не могут получить медицинскую помощь, базовое образование.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, исследование проводилось в 104 низко и среднеразвитых странах, в которых 662 миллиона детей считаются бедными. В 35 странах половину бедного населения составляют дети.