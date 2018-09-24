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Сальвини пообещал закрыть все цыганские лагеря Италии за пять лет

Общество

Ранее глава МВД Италии заявил о намерении «пересчитать» цыган

Сальвини пообещал закрыть все цыганские лагеря Италии за пять лет
Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842

Рим, 24 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  Все цыганские лагеря в Италии будут закрыты до конца срока полномочий действующего правительства Италии, то есть до 2023 года, заявил в понедельник, 24 сентябре, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает Agenzia Italia.

Ранее глава МВД после ряда сообщений о правонарушениях со стороны цыган сказал, что власти не знают, сколько в Италии цыган, где они живут и чем занимаются, и заявил о намерении «пересчитать» их, то есть ввести в легальное поле.

Представители ряда международных организаций, включая ООН, обвинили правительство Италии в расизме. Сторонники правительства в свою очередь недоумевают, о каком расизме идет речь, если предлагаются равные правила для всех.

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