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Армия Израиля снесет арабскую деревню

Общество

До 1 октября жители арабского поселка имеют право самостоятельно демонтировать постройки

Иерусалим, 24 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  Администрация Иудеи и Самарии проинформировало жителей арабской деревни Хан аль-Ахмар о том, что до 1 октября все постройки должны быть демонтированы. В случае отказа от выполнения требований администрации поселок будет снесен силами Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 23 сентября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Данное требование администрации связано с решением Верховного суда Израиля (БАГАЦ) от 5 сентября, согласно которому поселок должен быть снесен. Суд признал строительство поселения нелегальным, в связи с тем, что оно не было согласовано с местными властями. В течении двух недель жители поселения пытались оспорить данное решение, но суд оставил его без изменений.

Напомним, что поселок Хан аль-Ахмар — неединственное поселение, признанное незаконным. Ранее аналогичное решение было принято в отношении одного из бедуинских поселков.

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Зарубежная хроника
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