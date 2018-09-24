Армия Израиля снесет арабскую деревню

Иерусалим, , 17:21 — REGNUM Администрация Иудеи и Самарии проинформировало жителей арабской деревни Хан аль-Ахмар о том, что до 1 октября все постройки должны быть демонтированы. В случае отказа от выполнения требований администрации поселок будет снесен силами Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 23 сентября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Данное требование администрации связано с решением Верховного суда Израиля (БАГАЦ) от 5 сентября, согласно которому поселок должен быть снесен. Суд признал строительство поселения нелегальным, в связи с тем, что оно не было согласовано с местными властями. В течении двух недель жители поселения пытались оспорить данное решение, но суд оставил его без изменений.

Напомним, что поселок Хан аль-Ахмар — неединственное поселение, признанное незаконным. Ранее аналогичное решение было принято в отношении одного из бедуинских поселков.