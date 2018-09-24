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Представитель Орбакайте опроверг информацию о переезде певицы в США

Общество

Всё это сплетни

Представитель Орбакайте опроверг информацию о переезде певицы в США
Иллюстрация: Orbakaite.ru
Кристина Орбакайте

Москва, 24 сентября 2018, 16:37 — REGNUM  Официальный представитель российской исполнительницы Кристины Орбакайте сегодня, 24 сентября, опроверг информацию о том, что певица переезжает в США на постоянное место жительства.

Напомним, ранее издание Starhit со ссылкой на источники сообщило, что Орбакайте переедет жить в США насовсем. Издание проинформировало, что у Орбакайте есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке, а её дочь Клава уже пошла в подготовительный класс в школе в Нью-Йорке.

При этом Starhit утверждал, что переезд связан с тем, что Орбакайте перестала быть востребованной в России как артистка.

Однако в пресс-службе певицы эту информацию опровергли.

«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — заявил представитель певицы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Кристина Орбакайте уезжает жить в США

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