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Медведев распорядился быстро ликвидировать отходы Байкальского комбината

Общество

Комбинат упразднен, а хранилище отходов по-прежнему угрожает озеру

Москва, 24 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил «как можно быстрее» провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Хранилище его токсичных отходов находится в километровой зоне от побережья Байкала, и оставлять его там абсолютно недопустимо. Мы все понимаем, как важно беречь такое уникальное озеро, как Байкал, тем более что в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов», — сказал Медведев 24 сентября на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что работа комбината давно остановлена, а на ликвидацию отходов в рамках федеральной программы предусмотрены 4,5 млрд рублей.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат получил известность как крупнейший источник загрязнения Байкала. Предприятие упразднено в 2013 году.

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