Максимальную зарплату в Петербурге предлагают опытному врачу

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Среди вакансий, которые открыты для всеобщего ознакомления на рынке труда Петербурга, наибольший уровень предлагаемой зарплаты в сентябре текущего года достигает 200 тысяч рублей в месяц. Столько готов заплатить работодатель опытному врачу-рентгенологу МРТ.

Как сообщает 24 сентября сервис Superjob, от претендента требуется высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата по рентгенологии, опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет и уверенное пользование компьютером. При этом работать придется в сменах по ночам — с 10 часов вечера до шести часов утра.

В пятерку наиболее оплачиваемых вакансий также входит должность веб-разработчика с окладом до 180 тыс. рублей, вакансия заместителя директора по экономике (150−160 тыс. рублей), работа технического директора компании с заработком до 150 тыс. рублей и вакансия разработчика SDK (набор средств для создания компьютерных приложений) с зарплатой от 120 тыс. до 155 тыс. рублей.

Отметим, что в топе московских вакансий сентября, представленных вниманию претендентов, находится должность директора по персоналу с окладом до 350 тыс. рублей.

Как отмечает ИА REGNUM, средняя начисленная зарплата в июле 2018 года в Петербурге составила 59 604 рубля (до вычета НДФЛ), по данным Петростата. При этом у работников системы городского здравоохранения она составляла 62 654 рубля.

Максимальные средние зарплаты — у сотрудников организаций по добыче полезных ископаемых: 425 520 рублей в месяц, согласно последним имеющимся данным за июль. Также в тройке лидеров по зарплатам — работники воздушного и водного транспорта.

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