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Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Москве

Общество

Температура воздуха в столице в течение недели составит 10-15 градусов

Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Москве
Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Федор Хитрук. 1969. СССР
Кажется дождь начинается

Москва, 24 сентября 2018, 16:31 — REGNUM  Дожди со снегом ожидаются в Москве в течение недели. Об этом сообщила 24 сентября замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передаёт телеканал RT.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха в течение недели будет составлять в среднем 10−15 градусов выше нуля. При этом ожидаются дожди переменной силы.

Ночные температуры в будние ещё будут тёплыми за счёт облачности, но к выходным опустятся до 2−7 градусов.

В середине недели также не исключена смешанная фаза осадков — возможны дожди с небольшим количеством снега.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что за период с 24 по 26 сентября в столице выпадет до трети месячной нормы осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве до 26 сентября

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