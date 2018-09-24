Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Москве

Москва, 24 сентября 2018, 16:31 — REGNUM Дожди со снегом ожидаются в Москве в течение недели. Об этом сообщила 24 сентября замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передаёт телеканал RT.
По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха в течение недели будет составлять в среднем 10−15 градусов выше нуля. При этом ожидаются дожди переменной силы.
Ночные температуры в будние ещё будут тёплыми за счёт облачности, но к выходным опустятся до 2−7 градусов.
В середине недели также не исключена смешанная фаза осадков — возможны дожди с небольшим количеством снега.
Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что за период с 24 по 26 сентября в столице выпадет до трети месячной нормы осадков.
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