Чем грозит переход столичного департамента природопользования в ЖКХ?

Москва, , 22:52 — REGNUM Передача департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) из прямого подчинения мэрии Москвы в ведение департамента ЖКХ является демонстративным жестом, резко снижающим статус ДПиООС в бюрократической иерархии правительства Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог, руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Он отметил, что данное решение, фактически, показало реальное отношение руководства города к природоохранной проблематике, которая теперь полностью отправлена на задворки ЖКХ, и было негативно воспринято экологическим сообществом.

«После долгих лет борьбы экологов и общественных активистов против варварской застройки нашего природного комплекса, а также безграмотного, вандального «благоустройства» парков, скверов и дворов чиновниками ЖКХ, дальнейшая судьба «зелёных лёгких» Москвы сегодня передана именно тем, кто «отличился» их наиболее беспощадным уничтожением. Если раньше, когда эти два департамента существовали отдельно друг от друга, у нас хотя бы оставалась призрачная надежда на оперативный контроль и вмешательство ДПиООС и «Мосприроды» в откровенно враждебные экологии города действия бирюковских подчинённых, то теперь она утрачена», — считает Менжерицкий.

Отметим, согласно разделу портала столичной мэрии «Структура правительства Москвы», департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, возглавляемый Антоном Кульбачевским, отныне передан в ведение городского комплекса ЖКХ и его главы Петра Бирюкова. Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды находился в прямом подчинении мэра. Перестановки произошли после инаугурации Сергея Собянина на должность мэра и формированием нового кабинета министров.

Менжерицкий также добавил, что на площадках Общественных палат РФ и Москвы, Госдумы и Мосгордумы неоднократно проходили представительские форумы, посвящённые экологическим проблемам Москвы и поискам их решения. Большинство экспертов, не сговариваясь, заявляли о необходимости создания в правительстве города специального департамента с расширенными полномочиями, исполняющего исключительно функцию охраны природы Москвы и обеспечения права москвичей на благоприятную окружающую среду.

«На этих форумах присутствовали и высшие столичные чиновники. Скажу честно: мы ждали от вновь избранного мэра именно такого решения, которое давно назрело. Однако, как видите, получили то, что получили. Видимо, 130 миллиардов рублей, предусмотренные в бюджете города на «благоустройство» — слишком серьёзная сумма, чтобы всякие «контролёры» и экологи путались под ногами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первым указом после официального вступления в должность мэра столицы Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы. Действующим членам правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

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