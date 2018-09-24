СМИ: Кристина Орбакайте уезжает жить в США

Москва, , 16:28 — REGNUM Российская исполнительница, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте может переехать на постоянное место жительства в Соединённые Штаты Америки. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Starhit.

Издание утверждает, что у Орбакайте есть дом в Майами (США, штат Флорида), где она часто отдыхает с семьей, а также квартира в Нью-Йорке, в которой недавно был завершен ремонт.

Кроме того, нынешний муж Орбакайте — Михаил Земцов — большую часть жизни провел в США.

Также издание ссылается на слова знакомых Орбакайте, которые сообщили, что в сентябре дочь артистки Клава пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке.

По мнению Starhit, решение переехать жить в США связано с тем, что Орбакайте мало востребована в России как артистка.

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