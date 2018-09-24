Приговор помощнику вице-премьера ярославского правительства не изменен

Ярославль, , 15:58 — REGNUM Ярославский областной суд 24 сентября оставил в силе приговор, который был вынесен помощнику заместителя председателя регионального правительства Дмитрию Корнееву, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 8 августа 2017 года помощник заместителя председателя правительства Екатерины Троицкой был задержан, затем арестован. Он пробыл в СИЗО до 19 сентября 2017 года, после чего мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.

Дмитрий Корнеев обвинялся в двух эпизодах получения взятки. Оба раза ему их давал директор ООО «Угличское ДСУ» Александр Никитин. Дмитрий Корнеев был включен в состав комиссии по организации аукционов, в том числе и по ремонту дорог общего пользования. В обязанности Корнеева входило рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение и подписание протоколов, документов, направляемых операторам электронных площадок.

Благодаря взяткам угличская фирма выиграла аукцион на ремонт дорог в Заволжском районе Ярославля. Дмитрий Корнеев признал себя виновным и заключил досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке. По приговору Фрунзенского районного суда Корнеев получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 4 миллиона 300 тысяч рублей. После этого адвокаты подали апелляцию, но областной суд оставил приговор районного в силе.