Следствие просит продлить арест бывшим членам правительства Дагестана

Махачкала, , 15:56 — REGNUM Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которые ведут уголовные дела экс-членов правительства Дагестана, просят суд продлить их арест еще на три месяца. В настоящее время уже продлен до 31 декабря срок следствия по делу бывших высокопоставленных дагестанских чиновников, арестованных по подозрению в превышении полномочий и хищении свыше 100 млн.

Судебное решение, в котором будет принято решение по аресту до 31 декабря экс-премьера Абдусамада Гамидова, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, экс-министра образования Шахабаса Шахова, должно состояться 28 сентября, пишет ТАСС.

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Напомним, бывшие дагестанские чиновники во главе с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым были арестованы в Махачкале 5 февраля и переправлены в Москву. Им предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве. С начала 2018 года в республике были уволены в связи по коррупционным мотивам свыше 200 чиновников.

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