Космонавт Алексей Овчинин возьмет с собой в полет таксу и подкову

Рыбинск, Ярославская область, , 15:41 — REGNUM Рыбинец Алексей Овчинин назначен командиром транспортного грузового корабля «Союз МС-10», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Его напарником будет астронавт NASA Ник Хейг. Старт назначен на 11 октября с космодрома Байконур. Экипаж проведет в космосе 187 дней. Накануне отъезда космонавт встретился с учениками 44-ой школы, которые передали ему памятные подарки, рассказали в администрации города Рыбинск. Их Алексей Овчинин пообещал взять в космос как напоминание о родном городе.

«Перед нами стоят такие задачи, как поддержание станции в работоспособном состоянии, выход в открытый космос, проведение программы научных и медицинских экспериментов. Один из них — это печать биологических тканей на магнитном 3D-принтере. Если это удастся, то Россия совершит прорыв первой в мире. На начальном этапе это будет кожа, ткани щитовидной железы, но ученые рассчитывают в условиях невесомости создавать и более сложные органы и ткани — желудок, сердце, артерии. Поэтому восстановление человека после серьезных травм в условиях дальних космических полетов — это уже не сцены из фантастических фильмов, а вполне реальная перспектива», — рассказал Алексей Овчинин на встрече с учениками рыбинской школы №44.

Он рассказал, что готовиться к своему второму старту начал с напарником за полтора года. Он и Ник Хейг провели предполетные испытания во всех климатогеографических зонах России, работали в американском сегменте. Кроме того, первый полет рыбинца состоялся на корабле серии ТМА, сейчас экипаж полетит на «Союзе-МС», поэтому командиру пришлось изучать параллельно и новую модель.

«Я думал, что подготовка ко второму полету будет проще, но назначение в экипаж произошло позже, поэтому график жесткий, плотный, свободного времени почти нет. Но при любой возможности я еду в Рыбинск: дача, баня, рыбалка. Тем более, сейчас и с дорогами лучше стало. Вот с грибами в этом году не повезло только», — шутит рыбинский космонавт.

Ученики подарили Алексею Овчинину дневник рыбинского школьника, календарики с видами города и подкову на удачу. Космонавт сказал, что дневник отдаст дочери, чтобы та не забывала, откуда родом, а календарь и подкову возьмет с собой в космос. Также на МКС полетит талисман — мягкая игрушка в виде таксы, которую сшила Ксения Колосова из Рыбинска. Близкие подготовили Алексею письма и велели открыть их в день рождения, который космонавт отметит 28 сентября уже на Байконуре.