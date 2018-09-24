Гендерная диспропорция: в Прикамье перевес на стороне женщин

Пермь, , 16:01 — REGNUM В Пермском крае на 1 января 2018 года численность населения составила 2623,1 тыс. человек. Из них большинство — это женщины (1417,9 тыс.), сообщали корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Заметное и устойчивое преобладание «слабого» пола над «сильным» отмечается с 35-летнего возраста, и связано оно с более высокой смертностью мужчин. По данным органа статистики, если среди детей и молодежи нет явной диспропорции по половому признаку, то среди пенсионеров наблюдается явный перевес в сторону женского населения: на 1 тыс. мужчин приходится 2488 представительниц женского пола.

Стоит отметить, самыми «женскими» регионами в Приволжском федеральном округе названы Нижегородская область, где на 1000 мужчин приходится 1202 женщины, Пензенская (1187), Самарская (1187) и Саратовская (1183) области. В целом во всех регионах ПФО численность женщин превалирует над мужчинами.

Если выйти за маки ПФО, то в России самым «мужским» регионом считается Чукотский автономный округ: на 1 тыс. мужчин приходится 967 женщин, а самым «женским» — Ярославскую область: на 1 тыс. мужчин приходится 1227 женщин.