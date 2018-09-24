Блокадники Ленобласти получат памятный знак и 5000 руб. в январе 2019 года

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM Проживающие в Ленинградской области пожилые люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат специальный памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также единовременную выплату в размере 5000 рублей.

Как сообщили 24 сентября в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, вручение памятного знака и выплата произойдут во всех районах региона в январе 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полной ликвидации вражеской блокады Ленинграда. В Ленобласти проживает более пяти тысяч блокадников и ветеранов Ленинградской битвы.

Постановлением губернатора Александра Дрозденко был определен внешний вид памятного знака: на лицевой стороне будет изображен мемориал «Разорванное кольцо», находящийся на берегу Ладожского озера, на фоне праздничного салюта, а на оборотной стороне выбиты цифры 1944 и 2019 и надпись «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Средства на единовременную выплату блокадникам и ветеранам битвы за Ленинград выделяются из бюджета Ленинградской области.

Как отмечает ИА REGNUM, денежная выплата в честь 75-летия избавления от блокады будет произведена защитникам Ленинграда и блокадникам, живущим в Санкт-Петербурге, заявил ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Даты и размер этой выплаты пока не обнародованы.

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