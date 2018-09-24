Понедельник, 24 Сентября 2018 года
15:53:30 МСК

В Крыму обсудили вопросы финансово-экономической безопасности России

Общество

Мероприятие прошло на площадке Крымского университета

Симферополь, 24 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Учёные Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского вместе с коллегами из других вузов России приняли участие в ІIІ Международной научно-практической конференции «Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов», сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 20 сентября на площадке университета. Его организатором выступили кафедры Института экономики и управления КФУ при поддержке Счетной палаты Крыма.

В рамках заседаний ученые обсудили кадровые и социальные вопросы обеспечения безопасности, поддержание безопасности на уровне государства и региона, предприятий, а также институциональное обеспечение процессов в этой сфере.

Директор ИЭиУ по научно-исследовательской работе, д. э. н., профессор Юрий Воробьев сообщил, что конференция стала значительным событием в научно-практической сфере не только Республики Крым, но и всех регионов Российской Федерации.

Читайте также: 100-летию Крымского университета посвятили выставку «Искусство и интеллект»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить