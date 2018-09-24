В Крыму обсудили вопросы финансово-экономической безопасности России

Симферополь, , 15:33 — REGNUM Учёные Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского вместе с коллегами из других вузов России приняли участие в ІIІ Международной научно-практической конференции «Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов», сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 20 сентября на площадке университета. Его организатором выступили кафедры Института экономики и управления КФУ при поддержке Счетной палаты Крыма.

В рамках заседаний ученые обсудили кадровые и социальные вопросы обеспечения безопасности, поддержание безопасности на уровне государства и региона, предприятий, а также институциональное обеспечение процессов в этой сфере.

Директор ИЭиУ по научно-исследовательской работе, д. э. н., профессор Юрий Воробьев сообщил, что конференция стала значительным событием в научно-практической сфере не только Республики Крым, но и всех регионов Российской Федерации.

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