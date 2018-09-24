Понедельник, 24 Сентября 2018 года
15:55:10 МСК

Coca-Cola приобрела французский бренд Tropico

Общество

Tropico, созданный в 1982 году, является французским брендом освежающих напитков

Coca-Cola приобрела французский бренд Tropico
Hans
Coca-Cola

Париж, 24 сентября 2018, 15:38 — REGNUM  Американская группа Coca-Cola заявила, что приобрела французский бренд Tropico в понедельник, 24 сентября, сообщает французская газета La voix du nord.

Tropico, созданный в 1982 году, является брендом освежающих напитков с фруктовым нектаром, родниковой водой или содой и пользуется хорошим спросом во Франции.

По данным Coca-Cola, этот ключевой сегмент безалкогольных напитков в течение последних лет демонстрировал устойчивый рост: + 4,9% в период между 2014 и 2017 годами.

Как отмечает издание, купив французский бренд Tropico, американская компания станет крупнейшим игроком среди фруктовых напитков.

Coca-Cola стремится расширить свои возможности, поскольку в последние годы компания пытается подстроиться под изменения в потребительских привычках. Правительства ведут борьбу против ожирения, а потребители отказываются от подслащенных напитков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить