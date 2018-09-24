В СКР подано заявление о возможном отравлении Петра Верзилова

Москва, , 15:31 — REGNUM Заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления участника Pussy Riot Петра Верзилова подано в столичный главк Следственного комитета России (СКР). Об этом РБК рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе.

По его словам, необходимые документы из берлинской клиники «Шарите», где сейчас находится на лечении Верзилов, будут предоставлены следственным органам по «первому требованию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября врач берлинской клиники Кай-Уве Экардт заявил, что член Pussy Riot Петр Верзилов, вероятно, был отравлен. По его словам, медики не рассматривают версию передозировки Верзиловым лекарственными препаратами.

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