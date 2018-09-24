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Адвокат: на Украине каждый сотый заключенный пожизненно – невиновен

Общество

Адвокат призывает принять закон, защищающий права таких граждан

Киев, 24 сентября 2018, 15:24 — REGNUM  На Украине каждый сотый заключенный пожизненно отбывает срок незаконно, заявил адвокат Украинского хельсинского союза Олег Левицкий, сообщает 24 сентября УНИАН.

По его словам, на Украине на данный момент в тюрьмах содержатся 1,5 тыс. человек, осужденных на пожизненное заключение. Из них по меньшей мере каждый сотый заключен незаконно и абсолютно невиновен. Левицкий отметил, что закон, защищающий права таких граждан, уже был принят в первом чтении.

Напомним, многие граждане на Украине отбывают наказание за так называемый «терроризм» и «сепаратизм». В этих «преступлениях» обвиняются все граждане, которые публично поддерживают ДНР и ЛНР.

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