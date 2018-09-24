Гроза и сильный ветер ожидаются 24 и 25 сентября в ряде регионов ЦФО

Москва, , 15:11 — REGNUM В ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в период с 24 по 25 сентября ожидаются дожди и грозы, сопровождающиеся сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в ЦФО ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также ветер с порывами до 12 м/с. В Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Смоленской областях вероятны обильные осадки, а порывы ветра могут достичь 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ по Московской области предупредили, что в Подмосковье вечером 24 сентября ожидается дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. В Росгидромете уведомили, что с 24 по 26 сентября синоптики обещают выпадение в Москве трети месячной нормы осадков.

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