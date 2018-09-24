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У 86-летнего сицилийского медиамагната изъяли ценности на 150 млн евро

Общество

Предпринимателя подозревают в связях с мафией

Катания, Италия, 24 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии заблокировали и частично конфисковали активы сицилийского медиамагната Марио Чанчо Санфилиппо, сообщает La Stampa в понедельник, 24 сентября.

86-летнего владельца основного сицилийского СМИ, газеты La Sicilia, и целого ряда других изданий, рекламных компаний и типографий на острове и на территории континентальной Италии подозревают в связях с мафией.

Общая сумма заблокированного и конфискованного имущества — банковских счетов, акций, объектов недвижимости и т. д. — составляет 150 млн евро.

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Политическая жизнь Италии
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