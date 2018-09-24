В России для контроля за сферой телерадиовещания разработают регламент

Москва, , 14:59 — REGNUM В России осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере телевизионного и радиовещания будут в соответствии с регламентом. Его разработкой занимался Роскомнадзор.

Проект документа уже опубликован на портале нормативных правовых актов. В регламенте, в частности, прописаны права и обязанности должностных лиц при осуществлении госконтроля, а также лиц, в отношении которых осуществляется проверка, порядок и сроки мероприятий по контролю и надзору, перечень административных процедур, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время нормативный документ, который регулирует госконтроль в сфере телерадиовещания, отсутствует.