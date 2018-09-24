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В России для контроля за сферой телерадиовещания разработают регламент

Общество

В настоящее время соответствующий нормативный документ отсутствует

Москва, 24 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  В России осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере телевизионного и радиовещания будут в соответствии с регламентом. Его разработкой занимался Роскомнадзор.

Проект документа уже опубликован на портале нормативных правовых актов. В регламенте, в частности, прописаны права и обязанности должностных лиц при осуществлении госконтроля, а также лиц, в отношении которых осуществляется проверка, порядок и сроки мероприятий по контролю и надзору, перечень административных процедур, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время нормативный документ, который регулирует госконтроль в сфере телерадиовещания, отсутствует.

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