Noize MC раскритиковал фаната, которому разбил голову на своём концерте

Волжский, Волгоградская область, , 14:56 — REGNUM Российский хип-хоп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отреагировал на инцидент с поклонником, которому на концерте неумышленно нанёс травму. Музыкант опубликовал в своём Instagram запись, где признал свою вину и принёс извинения, однако при этом раскритиковал поведение фаната в этой ситуации.

В своём посте музыкант объяснил, что бросил микрофон в зал для того, чтобы поклонники могли спеть вместе с ним. Noize MC также написал, что испытывает смешанные чувства, поскольку он виноват, хотя в его поступке и не было злого умысла. С другой стороны, хип-хоп-исполнитель обратил внимание на то, что пострадавший даже не пытался с ним связаться, а сразу обратился в СМИ.

https://www.instagram.com/p/BoBYm8CnVUo/

Концерт Noize MC состоялся в городе Волжском (Волгоградская область) 20 сентября в ночном клубе VS Club. Позднее в ряде СМИ появилась информация о том, что одному из фанатов понадобилась первая медицинская помощь после концерта. В частности, издание «Блокнот» сообщало, что в редакцию обратился житель Волжского Алексей Халстов, который заявил, что получил травму по вине самого солиста группы Ивана Алексеева. Алексей сообщил, что был на концерте вместе с женой, они находились в фан-зоне в метрах 3−4 от сцены. После того как музыкант исполнил песню «Танцы», он бросил микрофон вниз на людей вместе со стойкой.

«Чудным образом, оттолкнув жену, я поймал его своей головой», — отметил Алексей Халстов.

Он рассказал, что больше всего его возмутило отношение организаторов, которые не предложили помощь, и только после «истерики» жены пострадавшего проводили до машины скорой помощи.

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