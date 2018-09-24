В Китае отметили Праздник урожая

Пекин, , 14:48 — REGNUM В Пекине отпраздновали первый Праздник урожая китайских крестьян; на торжественном мероприятии присутствовал и выступил член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Целью праздника является популяризация и проведение в жизнь указаний лидера КНР Си Цзиньпина по развитию сельского хозяйства и аграрных районов страны.

В своем выступлении Ху Чуньхуа подчеркнул, что новый праздник учрежден в 40-ю годовщину сельской реформы, связанной с возрождением аграрного сектора и территорий, которым партия и председатель Си Цзиньпин придают особое значение. Он призвал использовать праздник для обмена и распространения передового опыта земледелия.

Отметим, что именно Ху Чуньхуа в преддверии XIX съезда рассматривался возможным кандидатом к выдвижению на высокие позиции в партийно-государственном руководстве, но на съезде эти прогнозы не оправдались. Впоследствии было принято политическое решение о пересмотре системы преемственности власти, установленной Дэн Сяопином, и отменено ограничение в два пятилетних срока на занятие высших государственных постов.