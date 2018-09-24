Польские пограничники могут заблокировать границу с Украиной — эксперт

Варшава, , 15:21 — REGNUM Итальянская забастовка, которую планируют начать польские пограничники, может заблокировать польско-украинскую границу, заявил политолог Олег Хавич 23 сентября в своей статье на сайте издания «Корреспондент».

Политолог отметил, что автобусы и автомобили на украинско-польской границе стоят гораздо больше времени, чем пишут польские СМИ:

«Учитывая тот факт, что многие автобусы и автомобили уже стоят на КПП не по шесть, а по десять-двенадцать часов, увеличение этого времени в несколько раз будет равносильно полному закрытию границы между Украиной и Польшей», — считает Олег Хавич.

Он также уверен, что забастовка ударит, прежде всего, по украинским трудовым мигрантам, которые будут воздерживаться от поездок на родину, чтобы не опоздать, добираясь обратно, и не потерять рабочее место.

Напомним, 20 сентября польские пограничники объявили о готовящейся акции протеста. Профсоюз пограничников Польши много лет требует от Министерства внутренних дел и власти страны повысить заработную плату сотрудникам всех силовых и военизированных структур.

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