Китай приступил к развитию и обустройству столичного региона

провинция Хэбэй, Китай, , 14:42 — REGNUM В северной столичной провинции Хэбэй недавно был создан новый район Сюнъань; в связи с этим пресс-канцелярией Госсовета КНР в этот район был организован пресс-тур для производителей документальных фильмов и представителей китайских СМИ, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Участники ознакомительной поездки посетили крупнейшее на севере Китая пресноводное озеро Бацяндянь и районный центр обслуживания населения.

Представители СМИ высоко оценили состояние экологии и природную красоту нового района, а также состояние показанной им инфраструктуры.

Район Сюнъань расположен в 100 км к югу от Пекина. Его создание является шагом по реализации планов центрального правительства КНР по развитию столичного региона.