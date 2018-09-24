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Китай приступил к развитию и обустройству столичного региона

Общество

Китайских журналистов познакомили с вновь созданным районом провинции Хэбэй

провинция Хэбэй, Китай, 24 сентября 2018, 14:42 — REGNUM  В северной столичной провинции Хэбэй недавно был создан новый район Сюнъань; в связи с этим пресс-канцелярией Госсовета КНР в этот район был организован пресс-тур для производителей документальных фильмов и представителей китайских СМИ, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Участники ознакомительной поездки посетили крупнейшее на севере Китая пресноводное озеро Бацяндянь и районный центр обслуживания населения.

Представители СМИ высоко оценили состояние экологии и природную красоту нового района, а также состояние показанной им инфраструктуры.

Район Сюнъань расположен в 100 км к югу от Пекина. Его создание является шагом по реализации планов центрального правительства КНР по развитию столичного региона.

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Политика Китая
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