Родившегося в метро Петербурга мальчика предложили назвать Метроней

Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Новорожденного младенца мужского пола, появившегося на свет 23 сентября на станции метро «Технологический институт» в Петербурге, предложили назвать Метроней. Однако родители не стали оригинальничать и назвали сына Олегом.

Как сообщает 24 сентября телеканал «Санкт-Петербург», узнав о первом в истории городской подземки случае рождения ребенка, пользователи соцсетей окрестили его «метромалышом» и устроили своеобразный флешмоб по выбору имени младенца.

Пока не был точно известен пол ребенка, его (ее) предлагали назвать «Технологией», затем появился вариант «Метроня» или «Метрончик».

Однако, по предварительной информации, мальчика назвали Олегом. Сейчас новорожденный и его мама находятся в роддоме и чувствуют себя хорошо.

Тем временем петербуржцы считают логичным, если в будущем мальчик захочет учиться в Санкт-Петербургском Технологическом институте или придет работать в метрополитен.

Как уточнили сегодня в пресс-службе подземки, первую помощь роженице на платформе станции «Технологический институт» оказали дежурная по приёму и отправлению поездов Татьяна Гонакова и уборщицы Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева.

«У сотрудниц метрополитена не было даже времени добежать до поста за подручными материалами, роды пришлось принимать на платформе. Уже в 13:45 на свет появился мальчик», — отметили в метрополитене.

Пуповину младенцу перерезали позже фельдшеры метрополитена Наталья Баклаева и Марина Злобина. После этого дежурная по станции сняла с себя рубашку и завернула новорождённого. Затем ребенка передали прибывшей бригаде скорой помощи.

«Мы благодарим сотрудниц за решительность и высокий профессионализм, проявленный в такой непростой ситуации. Руководство метрополитена отметит сотрудников, которые принимали участие в этом событии. Сейчас в метрополитене решается вопрос о том, какой памятный подарок вручить новорожденному», — заявила журналистам пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

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