Астана стала самым коррумпированным городом Казахстана

Астана, , 14:41 — REGNUM За восемь месяцев 2018 года наибольшее количество коррупционных правонарушений зафиксировано в Астане, сообщили 23 сентября в пресс-службе агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.

Всего за отчетный период было зарегистрировано 1393 коррупционных преступления. Суммы взяток составляют от 5 тыс. до 30 млн тенге (от 928 рублей до 5,57 млн рублей).

В Астане было выявлено 112 правонарушений, в Кустанайской области — 109, в Туркестанской области — 108.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Казахстане был задержан глава управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел на транспорте МВД республики. Руководитель пытался получить взятку в размере 11,5 млн тенге (2,14 млн рублей).

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