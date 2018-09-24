В Курганской области потратятся на подготовку детей-сирот к взрослой жизни

Курган, , 14:27 — REGNUM На подготовку детей-сирот к самостоятельной жизни в Зауралье потратят 39,2 млн рублей из областного бюджета. Еще порядка 15,6 млн рублей планируют привлечь из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги пойдут на повышение квалификации педагогов и создание тренировочных квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Программу будут реализовывать в 2018—2019 году. Так власти региона надеются решить проблему с неготовностью детей-сирот, достигающих совершеннолетия, к жизни в социуме.

Напомним, проблема асоциальности воспитанников детских домов и приемных семей неоднократно обсуждалась в СМИ. В связи с этим повзрослевшим сиротам уже не строят отдельных домов, но покупают им квартиры по соседству с другими зауральцами, в надежде на положительное влияние последних.

Помимо этого область решила на четверть увеличить нормативы питания детей-сирот. Также возрастут ассигнования на одежду, обувь, инвентарь — как для тех, кто проживает в детских домах, так и для воспитывающихся в приемных семьях.

Напомним, что по данным прокуратуры региона в Курганской области проживает порядка пяти тысяч детей-сирот, свыше четырех тысяч из них живут в приемных и опекунских семьях. При этом в 2018 году 40 приемных семей вернули детей в детдома, за 2017 год было оформлено 74 возврата.