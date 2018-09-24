Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве до 26 сентября

Москва, , 14:16 — REGNUM За период с 24 по 26 сентября синоптики обещают выпадение в Москве трети месячной нормы осадков. Об этом свидетельствуют данные сайта Росгидромет.

По сведениям метеослужбы, к утру среды, 26 сентября общее количество осадков составит 21 мм, в то время как норма осадков в столице России для сентября — 65 мм. Следует отметить, что, по данным Гидрометцентра России, дожди в столичном регионе будут идти с 24 сентября до 26 сентября как днем, так и ночью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ предупредили, что в Московской области сегодня вечером, 24 сентября, ожидается дождь и сильный (до 20 м/с) ветер.

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