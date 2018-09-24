В Западно-Казахстанской области обеспечат газом 10 тыс. сельских жителей

Уральск, Казахстан, , 14:18 — REGNUM До конца 2018 года в Западно-Казахстанской области планируется завершить строительство 264 км газопровода, что позволит обеспечить газом около 10 тыс. сельских жителей, передает 24 сентября телеканал «Хабар 24».

Обеспечение населения региона природным газом составило 94%. В селе Онеге Жанибекского района проживают 128 человек. Жители села ждут окончания строительных работ по газоснабжению в октябре.

«Газификация избавит нас от одной из самых больших забот, все жители села ждут этого события», — отмечает жительница села Сакыш Т.

В республике планируется газифицировать десятки небольших сел. После окончания работ доля обеспечения жителей области газом составит 95,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что газификация регионов приведет к снижению объемов экспорта.

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